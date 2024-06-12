BRITTO×ディズニー クリスマスフィギュア ミッキー\u0026ミニーちゃん

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キャラクター···ディズニーグッズ種類···その他高さおよそ7.5センチイギリスにて購入し、ワンシーズン飾りました。ブラジル出身のポップアーティストであるロメロブリット氏がディズニーとコラボしたシリーズです。日本ではなかなか手に入らず、また高額で売られておりますのでお好きな方に…また、他にもクリスマスグッズ出品しておりますのでよろしければご覧ください。複数購入の際はお値引き可能です。#MEOWChristmas＊らくらく⇆ゆうゆうメルカリ便に予告なく変更する場合があります。ご希望のある場合は購入前にコメントお願いいたします。また、お急ぎの場合は購入前にお教えください。サイズによってはゆうゆうメルカリ便でしかお送りできない場合もあります。DISNEYブリットアートフィギュアクリスマス飾り