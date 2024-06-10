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CTK-4000
商品番号 E46278290668
商品名

CTK-4000
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOCTK-4000カシオ計算機定価：¥28000#カシオ計算機#CASIOCTK_4000子供のために買いましたが、ピアノに興味がないので、子供部屋の棚に保管してありました。キーボードに少し、マジックの線があるのと、スピーカー部分の網の奥のところに、汚れがあります。除菌スプレーを使ってキッチンペーパーで綺麗に消毒済み。
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