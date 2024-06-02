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バズライトイヤー　レアモデル
商品番号 K46081749313
商品名

バズライトイヤー　レアモデル
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきましてありがとうございます。今回出品しますのは日本未発売のパワーアップバズライトイヤーという等身大のトーキングフィギュアです。高さ30センチのモデルになります。シンクウェイトイズ製/英語箱、本体状態よし胸部がライトで光ります。箱、本体ともに美品です。商品の動作確認は問題ありません一度開封した商品だということをご理解の上ご購入ください。
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