劇場版 美少女戦士セーラームーン Cosmos オリジン A.B.D 6枚

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ご訪問ありがとうございます。此方の商品は全国限定100名のみ当選 A.B.Dセット総配布枚数日本限定4000枚7月16日到着②重複当選したのでフルコンプリート出品です。劇場版美少女戦士セーラームーンCosmosセーラームーン30周年キッチンオリジンコラボの美濃焼6枚セットになります(非売品)次は10年後、コレクター様に丁寧に発送させていただきます。商品内容 (キッチンオリジン当選用紙同梱)①#エターナルセーラームーン②#エターナルセーラーちびムーン③#エターナルセーラーマーキュリー④#エターナルセーラーマーズ⑦#火球皇女\u0026#セーラースターファイター⑧#セーラースターメイカー\u0026#セーラースターヒーラー各1枚合計6枚 食洗機、電子レンジ対応の美濃焼写真撮影とヒビ割れ等の確認の為、手袋を使い中身の確認はさせていただいております。当商品の発送におきましてはフリマ経由にてヤマト補償(最大30万円迄)になっておりますので配送上におけるトラブルによる商品破損等がありましたら公式問い合わせより補償申請が可能です。(評価による対応はご遠慮下さい)発送宅急便ヤマト(匿名、追跡対応)BOX80-100サイズ(補償最大30万円)送料1050円、手数料10%込み(2480円)バラ売り不可美濃焼と非常に高価な物なのでワレモノ、上積み厳禁オーダーを入れて丁寧に発送させていただきます。ご購入から24時間以内スピード発送で対応しております。フリマ安心＆スピード発送バッジ取得済み開封確認をしてますので新品未使用ではありますが未開封ではありませんのでご了承下さい。(神経質な方はご購入をご遠慮下さい)バラ売りは対応しておりません。#セーラームーン#劇場版セーラームーン#劇場版セーラームーンCosmos#セーラームーン30周年#キッチンオリジン#美濃焼#限定品#コラボ#レア#コレクター#新品#新品未使用#お皿#プレート#非売品#入手困難#プレミア人気タイトル···美少女戦士セーラームーングッズ種類···食器/キッチン