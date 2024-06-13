GUESS GENERATIONS コラボ デニムジャケット Gジャン Sサイズ

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#someone_generations#guessご覧頂きありがとうございます!!!出品して2週間経ったお品物は在庫確認が必要なので、ご購入する前にコメントお願いいたします!!!新品・未使用です取り置き✖値下げ✖即購入○一部のライブとイベント会場での手渡し○※待ち合わせ時間は開演1時間前までにさせて頂きます。所持物は多いため、全て単独で出品しております。おまとめご購入する場合、値引き致します。※できない場合もあります。ガチャ類は収納するため、外装のビニル袋は全て折ってあります。お気になる方のご購入をお控えください。検品は不良箇所が見つけられれば、記載しますが、漏れの場合もあります、ご了承ください。LDH系のグッズが傷だらけのは普通です、気になる方はご購入しないでください。出張が頻繁発生するため、こまめに連絡ができません。ご購入後の連絡は基本一回のみです。ご了承が可能な方、ご購入をお願い致します。ガチャアクリルスタンドアクスタアクリルキーホルダーアクキークリアチャームクリーナー缶バッジ着ぐるみ巾着グリッターキーホルダー羽子板マルチストラップフラッグストラップフラッグアクセサリースマホリングスマホアクセサリーTシャツキーホルダーバンダナフォトキャンバスフレームトレカフォトカード