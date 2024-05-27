ポケモンカード 151 20パック バラ⑦

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商品詳細
ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット拡張パックポケモンカード151バラ20パック10パック限、5パック限のお店で購入しました。すり替え等防止の為、NCNRでお願いします。他のフリマアプリでも出品中のため、ご購入のタイミングが被ってしまった場合はキャンセルとなる可能性がありす。あらかじめご了承下さい。種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット
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