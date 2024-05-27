最終値下げ、10/31まで　居合刀 模造刀 2尺3寸5分姫鶴一文字写し

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閲覧いただきありがとうございます。居合刀模造刀2尺3寸5分姫鶴一文字写しになります。数年前にオーダーしたもので、居合の稽古に対応するものになります。コレクション整理の為出品いたしました。発送の際は画像の刀袋に収め緩衝材とともに段ボールの刀箱に入れて発送いたします。追加画像などは出品時点で梱包済の為、ご容赦ください。コメント無し即購入可です。不明点ありましたらコメントにてお願いします。また、本商品値下げ交渉には応じかねますのでよろしくお願いいたします。拵えの詳細は仕様書で確認しましたが、おおよそ以下の通りになります。刀身 刃長2.35尺（約71cm）幅広刀身、 元幅 約3.5cm 鞘払い重量975g刃紋 姫鶴一文字写し鞘 茶石目下げ緒 木綿紫柄 長さ約25cm、柄糸 木綿鶯鍔 斧題目図 140g78.5×73×4.5mm縁頭 鑢目 縁43mm×23mm、頭40mm×19.5mmハバキ、目貫は画像を参考にお願いしますカラー...レッド