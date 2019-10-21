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進撃の巨人 きゃらどり リヴァイアクスタ
商品番号 Y56861664783
商品名

進撃の巨人 きゃらどり リヴァイアクスタ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

きゃらどりリヴァイアクスタセットになります。グッズ整理の為で出品迷っていたので値下げ不可です…バラ売りも不可になります。外袋は無いです。即購入◎進撃の巨人リヴァイアクスタきゃらどり
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