TWICE アップグレード特典 トレカ アプグレ

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商品詳細
「コメント失礼します。購入を考えているのですが、もしお値下げしてもらえる場合はいくらまで可能でしょうか？」上記のテンプレコメントに対しては返信しません値下げ交渉される場合は、希望額を提示してください極端な値下げはしませんが、希望額の提示があればこちらもやり取りしやすいですTWICEREADYTOBEアップグレード特典のトレカです。新品未開封9枚セットです。即購入◎
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