【レア・即完商品】キン肉マン　スパイスシード　スーパーフェニックス復活ver

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スパイスシードより発売されたフィギュアになります。即完売した人気商品です。新品未使用、暗所にて保管してましたが、初期キズ、擦れなどご理解ある方よろしくお願いいたしますm(__)m#キン肉マン#キン肉マンフィギュア#キン肉マンスパイスシード#スパイスシード#ファイブスタートイ#キン肉マンスーパーフェニックス#トイフェス