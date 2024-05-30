新品 未使用 EMG SLV SET Black

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商品詳細
新品未使用EMGSLVSETBlack購入後、結局一度も使用しませんでした！新品・未使用品です！スティーブ・ルカサー仕様のセットです！磨きのかかったレスポンスにアルニコ5・フラットポールピースによるナチュラルなサスティン、センシティビティを最大限まで高めました。SLVx3、コントロール用のパーツをパッケージにしたセットです。アクセサリー...その他
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