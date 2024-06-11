【PSA10】ミツバ sr

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即購入okです。ケースから外したり、鑑定してホルダーしてない物ではありません。・PSA鑑定済みの商品です。・カードの状態に関しましては、PSA鑑定機関の評価通りとさせて頂くのでよろしくお願いします。(基準に則った評価ですので個人での判断は控えさせて頂きます。必ず写真で判断お願い致します。)・ケースに初期傷がついている場合がございますのであらかじめご了承ください。・OPP袋は返却された際のPSAマークが入っている物はそのまま使用しております。・PSA10以上をお求めの方はご遠慮下さい。評価:10GEMINT値下げ交渉はご遠慮下さい。◆購入前にご確認お願い致します。・発送はお支払い完了から2日以内に行います。・梱包は防水、折れ防止を施した状態で発送いたします。※基本的にはネコポスを使用していますが、高額商品の場合は発送方法を変える場合があります。ご相談ください。・商品のキャンセル、返品はご購入者様の都合の場合受け付けておりません。検索タグ#ポケカ#ポケモンカードゲーム#ポケモンカード#psaPSA910#鑑定#ジャパン#pokemon