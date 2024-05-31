煎茶道具 三代目山田常山 小常山製 刻漢詩 常滑朱泥急須 横手急須★時代物★

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商品詳細
煎茶道具三代目山田常山小常山製刻漢詩常滑朱泥急須横手急須★時代物★4D1025サイズ(約):径8.5㎝、注ぎ口含む長さ11cm、高さ5.7㎝、重さ108ｇ※注ぎ口に小さいかけあり
http://narcologia.ru/goods/procurement755333.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual995346.html
http://narcologia.ru/goods/rouge195610.html
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