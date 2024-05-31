【90s未使用】輪島塗極上本堅地　飛び花沈金丸盆

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輪島塗 丸盆 8.5寸 飛花沈金 | 創作漆器 金沢わこう powered by BASE



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90s取得の未使用です。大変良い作品です。内袋に輪島塗の証明である本堅地の表示あり飛び花沈金を施した本件堅地の丸盆で、たんぽぽの綿毛が美しい藤野孝一郎作の逸品です。【90s未使用】輪島塗極上本堅地 飛び花沈金丸盆サイズ:直径27.5cm×縁高さ2cm 作者 藤野孝一郎☆他にも80s、90sの品物があります「つーみーの8090」と検索してみて下さい。伝統工芸金沢能登