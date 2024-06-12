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テナーサックス用　Vandoren 金メッキ M/Oリガチャー ゴールドプレート
商品番号 X38133027316
商品名

テナーサックス用　Vandoren 金メッキ M/Oリガチャー ゴールドプレート
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

M/Oリガチャーテナーサックス用の逆締め仕様。リードを過度に締めつけずにシンプルに音を生かすMasterと、一つのネジで左右を均一に締めることのできるOptimumの性能が融合して生まれたM/Oリガチャーは、素早いレスポンスと切れ味の良いアーティキュレーションが特徴です。ゴールドプレート（金メッキ）仕上げは力強く明るい音色が特長です。華やかなサウンドとオープンな吹奏感を得られます。種類...サックス
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