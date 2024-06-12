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テニミュカフェ　コースター　跡部＆手塚
商品番号 U90691702685
商品名

テニミュカフェ　コースター　跡部＆手塚
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テニミュ　新テニミュ　コラボカフェ　ランダム新テニスの王子様　テニスの王子様特典コースター跡部、跡部＆手塚※バラ売り不可※即購入可コンビニ支払いの方は購入後、お支払い日をお知らせください。素人保管のため気になる方は、ご購入をお控え下さい。トラブル防止の為、質問は購入前に必ずコメント欄にお願いします。他にも多数出品しております。他の商品と一緒のご購入で送料分お値段変更可能ですので、購入前にお申し出ください。梱包は簡易包装(厚紙補強＋防水対策)になります。
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