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MEDELI AP30 パーソナルモニターアンプスピーカー
商品番号 S97947089161
商品名

MEDELI AP30 パーソナルモニターアンプスピーカー
ブランド名 メデリ
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MEDELIメデリ電子ドラムAP30パーソナルモニターアンプスピーカー出音いたしますが、スピーカーユニットが取れていて、電源ケーブルもありませんのでジャンク品としての出品となります。確認は別の電源ケーブルを使いました。部品取りや修理前提でご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/Addict356118.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric660445.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic437512.html

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