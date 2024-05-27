MEDELI AP30 パーソナルモニターアンプスピーカー

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商品詳細
MEDELIメデリ電子ドラムAP30パーソナルモニターアンプスピーカー出音いたしますが、スピーカーユニットが取れていて、電源ケーブルもありませんのでジャンク品としての出品となります。確認は別の電源ケーブルを使いました。部品取りや修理前提でご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/Addict356118.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric660445.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic437512.html
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MEDELI メデリ 電子ドラム用 パーソナルモニターアンプスピーカー 30W AP30
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