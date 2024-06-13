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楽焼　佐々木松楽造　黒赤楽茶碗　一双　大徳寺塔頭興臨院住職紫野大橋香林書付箱付
商品番号 F69743950645
商品名

楽焼　佐々木松楽造　黒赤楽茶碗　一双　大徳寺塔頭興臨院住職紫野大橋香林書付箱付
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 14,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽焼　【佐々木松楽】造　黒赤楽茶碗　一双　大徳寺塔頭興臨院住職【紫野大橋香林】書付箱附属　二重箱未使用品！佐々木松楽共箱　黒楽　赤楽茶碗　共箱　共布ただし　2箱共に真田紐はございません外箱は大徳寺塔頭興臨院住職【紫野大橋香林】書付け箱黒楽茶碗口縁径　約11.6cm　　　高さ　約9.5cm赤楽茶碗口縁径　約11.5cm　　　高さ　約9.0cm【Google検索❗】　は　メルカリぽんちゃん　　　で　…B3/NO.230713101005NO.RGT.TANSL4.#京焼　#楽焼　#清水焼　#平安　#佐々木松楽　#楽茶碗　#黒楽　#赤楽#楽　#黒楽茶碗　#赤楽茶碗　#黒赤楽一双#一双　#一双茶碗#茶道具　#茶器　#棗　#なつめ　#茶入　#茶杓　#水指　#抹茶　#抹茶道具　#抹茶茶碗　#表千家　#裏千家　#前大徳寺#大徳寺　#塔頭　#興臨院住職　#紫野#大橋香林　#書付け　#書付け箱#二重箱種類...茶道具
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