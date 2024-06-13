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- 楽焼 佐々木松楽造 黒赤楽茶碗 一双 大徳寺塔頭興臨院住職紫野大橋香林書付箱付
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商品詳細
楽焼 【佐々木松楽】造 黒赤楽茶碗 一双 大徳寺塔頭興臨院住職【紫野大橋香林】書付箱附属 二重箱未使用品！佐々木松楽共箱 黒楽 赤楽茶碗 共箱 共布ただし 2箱共に真田紐はございません外箱は大徳寺塔頭興臨院住職【紫野大橋香林】書付け箱黒楽茶碗口縁径 約11.6cm 高さ 約9.5cm赤楽茶碗口縁径 約11.5cm 高さ 約9.0cm【Google検索❗】 は メルカリぽんちゃん で …B3/NO.230713101005NO.RGT.TANSL4.#京焼 #楽焼 #清水焼 #平安 #佐々木松楽 #楽茶碗 #黒楽 #赤楽#楽 #黒楽茶碗 #赤楽茶碗 #黒赤楽一双#一双 #一双茶碗#茶道具 #茶器 #棗 #なつめ #茶入 #茶杓 #水指 #抹茶 #抹茶道具 #抹茶茶碗 #表千家 #裏千家 #前大徳寺#大徳寺 #塔頭 #興臨院住職 #紫野#大橋香林 #書付け #書付け箱#二重箱種類...茶道具
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