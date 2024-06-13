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- 2PM JUNHO ペンペン ピンバッジ\u0026銀テ セット
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商品詳細
2PMJUNHOジュノ皇帝ペンペンピンバッジ４種＋銀テープLASTHYPERNIGHTピンバッジA.B.Cの３種THE2PMinTOKYODOMEピンバッジ1種LASTNIGHT2015銀テ1本以上のセットです。新品未開封ですが、自宅保管しておりましたので神経質な方はご遠慮ください。銀テープは丁寧に持ち帰えり、割ときれいな状態で保管していたものですが、おまけ程度と考えていただいた方がいいかもしれません。
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