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2PM JUNHO ペンペン ピンバッジ\u0026銀テ セット
商品番号 K25476510303
商品名

2PM JUNHO ペンペン ピンバッジ\u0026銀テ セット
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2PMJUNHOジュノ皇帝ペンペンピンバッジ４種＋銀テープLASTHYPERNIGHTピンバッジA.B.Cの３種THE2PMinTOKYODOMEピンバッジ1種LASTNIGHT2015銀テ1本以上のセットです。新品未開封ですが、自宅保管しておりましたので神経質な方はご遠慮ください。銀テープは丁寧に持ち帰えり、割ときれいな状態で保管していたものですが、おまけ程度と考えていただいた方がいいかもしれません。
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