割引【P】♢茶道具♢目釜新七 天皇陛下御前謹作 抹茶椀 共箱（230802A）

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数あるお品物の中からご覧頂きまして有難う御座います。♢茶道具目釜新七天皇陛下御前謹作抹茶椀茶碗ウコン布共箱12割れ欠け等目立った大きな傷み無し寸法直径約15cm×高さ約6.5cm共箱に収めて発送致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。#その他Peace出品の茶道具一覧#その他Peace出品の器一覧