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ポピーsar
商品番号 Y77618833419
商品名

ポピーsar
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能です。値下げ交渉や質問等ありましたらご気軽にコメントください！開封後すぐにスリーブに入れて暗所にて保管しております。素人目では美品だと思いますが、状態の判断は個人差がある為、画像にて状態を確認してください。濡れ、折れ対策の上で普通郵便で発送させていただきます。発送は2〜3日としていますが、特にこちらの日程に問題がなければ、なるべく早く発送させていただきます。発送中のトラブルなどは責任を持てませんので、ご了承ください。※すり替え、トラブル防止のため、返品対応は致しかねまので、ご了承の上でご購入ください。神経質な方、完美品をお求めの方のご購入はお断りしております。検索用ポケモンカード　ポケカ　ピカチュウ　プロモ　フルメタルウォール　裂空のカリスマ　仰天のボルテッカー　ドリームリーグ　ソード　シールドGXバトルブースト　GXウルトラシャイニー　オルタージェネシス　タッグオールスターズ　一撃マスター　伝説の鼓動　双璧のファイター　伝説キラコレクション　蒼空ストリーム　スターバース　マリィ　ルリナ　サイトウ　ルチア　かんこうきゃく　フウロ　カトレア　ヒガナカヒリ　ユリーカ　カレン　ビッケ　ライチ　ベル　サナ　ホミカ　モミ　フヨウ　スイレンアセロラ　マオ　がんばリーリエ　帽子リーリエ　メイ　ブルーの探索　シロナ　エリカのおもてなし　SR　SSR　UR　SA　HR　SA　v　vmax　chr　レシラム\u0026リザードン　ピカチュウ\u0026ゼクロム　ミュウツー\u0026ミュウ　リザードン　マリオルイージ　ピカチュウ　20th　VMAXクライマックス　白馬パドレックスvmax　白銀のランス　カイ　セレナ　サポート　ふりそで　ガラルファイヤーv　BW　センコウ　センパイコウハイ　ジラーチ　ブラッキー　フュージョンアーツ　白熱のアルカナ　ミュウツー　ニンフィア　リーリエ　シャイニースターv
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