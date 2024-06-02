大谷翔平　希少セット　topps カード

ご覧頂きありがとうございます(*^^*)2枚セットになります。【世界2689枚限定】2023leafanimenation大谷翔平大谷翔平 “二刀流デザイン”世界2689枚限定※シリアル番号は加工で消してます。【検索用】大谷翔平ShoheiOhtaniイチローJRodMLBカードメジャーリーグ野球カードトレーディングカードスポーツカードサインカード直筆サインproject70プロジェクトToppsnowトップスナウTBTボックスBOXパックRC入団会見ルーキー2018レア激レアスーパーレア限定品限定版トレカポケモンポケカポケモンカードガンダムマトリックス村上宗隆ダルビッシュ有ラーズ・ヌートバーWBC侍ジャパンワールド・ベースボール・クラシック11ダルビッシュ有12戸郷翔征13松井裕樹14佐々木朗希15大勢16大谷翔平17伊藤大海18山本由伸20栗林良吏21今永昇太22湯浅京己26宇田川優希28髙橋宏斗29宮城大弥47高橋奎二10甲斐拓也24大城卓三27中村悠平1山田哲人2源田壮亮3牧秀悟7中野拓夢25岡本和真33山川穂高55村上宗隆8近藤健介9周東佑京23ラーズヌートバー34吉田正尚51鈴木誠也栗山英樹wbc宮崎キャンプ2023缶バッジ絵馬Tシャツ応援グッズユニフォームタオルキーホルダーカンフーバッドうちわレプリカオーセンティック



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