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ONE PIECE カードゲーム 1st ANNIVERSARY SET
商品番号 L94610989983
商品名

ONE PIECE カードゲーム 1st ANNIVERSARY SET
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 5,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ONEPIECEカードゲーム1stANNIVERSARYSET新品未開封品です。「ONEPIECEカードゲーム」1周年を記念したグッズセットが登場！新規イラストのカードや特製デザインのグッズも同梱したプレミアムなセット内容になっています。【セット内容】・ストレージボックス：1個・カード：3枚（全3種×各1枚）・ラバー製プレイマット：1個・カードスリーブ：2種（各100枚）・カードケース：1個
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