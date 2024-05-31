ONE PIECE カードゲーム 1st ANNIVERSARY SET

ONEPIECEカードゲーム1stANNIVERSARYSET新品未開封品です。「ONEPIECEカードゲーム」1周年を記念したグッズセットが登場！新規イラストのカードや特製デザインのグッズも同梱したプレミアムなセット内容になっています。【セット内容】・ストレージボックス：1個・カード：3枚（全3種×各1枚）・ラバー製プレイマット：1個・カードスリーブ：2種（各100枚）・カードケース：1個



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