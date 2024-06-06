ポケモンカード　アルセウスVSTAR UR

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ポケモンカード、アルセウスVSTARURになります。開封後すぐにスリーブに入れました。目立った傷などはないと思います。コレクションからの出品です。一応トラブル防止のためプレイ用でお願い致します。すり替え防止の為、返品、交換は不可です。即購入OK、NCNRでお願いします。相場変動により値上げする可能性があります。#ポケモンカード #アルセウス #カード #sr #SRpsa10ポケモンカード151エリカの招待srリザードンvmaxssrリザードンvssrリザードン\u0026レシラムリザードン\u0026テールナーリザードンexリザードンvstarsarリザードン25thスノーハザードクレイバーストグルーシャsrグルーシャsrpsa10ジムセットナンジャモsrナンジャモsrpsa10ナンジャモsarキハダsrキハダsarマスカーニャsarウェーニバルsarコイキングarミモザsarミモザsrルギアvsaギラティナvsaブイスターユニバースパラダイムトリガー種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR