ポケモンカード カエデSR 枠ズレ 魂抜け 即購入可能！

【ポケモンカードポケカ】即購入可能！#ジョジョポケカスリーブに入れ厚紙等で補強して発送致します。プレイ用でお願いします。ノーマルカードは大きめのスリーブにまとめて入れることがありますので予めご了承下さい。ポケモンカードをご覧いただきありがとうございます。こちらはポケモンカードゲームです。まとめ売りでお安く致します。発送日数4〜7日に設定していますがそれよりはやく発送できることがほとんどです！ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



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