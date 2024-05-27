お値下げしました！BROPROソプラノサックスケース

種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケーススタイリッシュで合皮でオシャレなソプラノサックスケースです。取り外し可能な楽譜ケース付きネックとマウスピース入れるポーチ付き小物収納スペースありBROPRO新品販売価格、約30,000円アルトサックスメインなので、使用頻度は低く大きく目立つ傷、汚れは見当たりません。全体的には綺麗な状態だと思います。使用時に起こる小さな擦れや何ヶ所か見つけた1mm程度の小さな傷は全て写真にて載せました。ご確認の上、御理解よろしくお願いします。また、素人での確認の為、見逃してる場合もございます。ご理解ください。