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お値下げしました！BROPROソプラノサックスケース
商品番号 F91561833836
商品名

お値下げしました！BROPROソプラノサックスケース
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···ケーススタイリッシュで合皮でオシャレなソプラノサックスケースです。取り外し可能な楽譜ケース付きネックとマウスピース入れるポーチ付き小物収納スペースありBROPRO新品販売価格、約30,000円アルトサックスメインなので、使用頻度は低く大きく目立つ傷、汚れは見当たりません。全体的には綺麗な状態だと思います。使用時に起こる小さな擦れや何ヶ所か見つけた1mm程度の小さな傷は全て写真にて載せました。ご確認の上、御理解よろしくお願いします。また、素人での確認の為、見逃してる場合もございます。ご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering212279.html
http://narcologia.ru/goods/response404542.html
http://narcologia.ru/goods/enquire161189.html

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