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ワンピース、shirohige
商品番号 K40708709748
商品名

ワンピース、shirohige
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,260 円
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商品詳細

アクセサリー材質...シルバーキャラクター...コミック・アニメ・ゲームこのサイズはとても大きいので、長さ×幅×高さ24CMx33CMx14CM、槍の高さは約50CMです。#onepiece#shirohige#luffy#ace#roger#jujutsukaisen#bokunoacademia#bleach
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