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Osawa オオサワトリプルオカリナ　初代ナチュラル
商品番号 R80687005483
商品名

Osawa オオサワトリプルオカリナ　初代ナチュラル
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 16,928 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···オカリナ割と珍しい初代のナチュラルです全体的に汚れや傷もありますが大きなヒビとかはないです、演奏に問題はないです信頼できる先生に調律をすこししてもらい、ピッチを調整しています三管側に調律穴あり音量と迫力はそのままに、息の強さもやや強めぐらいまでになりましたしっかり吹きたい方、息強めのトリプル探してる方どうぞ
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