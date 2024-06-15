Fujigen NCST エレキギター

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商品詳細
日本製Fujigenの素晴らしいパワフルな音です。ただしほぼ使わなくなりもったいないので(最近はアコギばかり)どなたか大切にご使用頂ける方にお譲りしたいです。すみません手渡しのみになります(東京都渋谷/新宿近郊希望)。純正ケース付(プラフック修正有)。
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