【真作】松村呉春/雁図/雪中飛雁図/掛軸/名家伝来/AA-230

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【真作】【参考】松村呉春 画家。四条風の開祖。名豊昌・春・月渓、字伯望。称嘉右衛門・文蔵。壮年の頃呉服村酒造家に寓し、呉春と改め大西酔月を師として、のち蕪村について画を修め俳諧をよくする。蕪村の歿後は応挙の画を好み弟子にと請うが応挙は固く辞し、親友として画学を研究し写生を勉強して終に一家をなす。文化８年（1811）歿、60余才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多数の糊シミあります。表装は概ね良好です。 桐極箱付 軸丈 縦 176cm × 幅 41cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。