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美品　マーベルレジェンド　シルク　2パック版
商品番号 R79114626723
商品名

美品　マーベルレジェンド　シルク　2パック版
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2パック版のシルクです。開封後はジップロックにて保管していました。整理の為出品いたします。傷や関節の緩みはございません。梱包し段ボールにて発送いたします。ピーターシルクスパイダーマンフィギュアホットトイズノーウェイホームアップグレードスーツマーベルMARVELアベンジャーズアイアンマンミステリオスパイダーバーススポットマイルズマイルストムホランドマーベルレジェンドハズブロトイビズアメコミヴェノムメディコムトイスーペリアスコーピオンオクトパスドクオックフィギュア種類···アクションフィギュア性別···女素材···PVCスケール···1/12
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