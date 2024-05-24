美品　マーベルレジェンド　シルク　2パック版

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商品詳細
2パック版のシルクです。開封後はジップロックにて保管していました。整理の為出品いたします。傷や関節の緩みはございません。梱包し段ボールにて発送いたします。ピーターシルクスパイダーマンフィギュアホットトイズノーウェイホームアップグレードスーツマーベルMARVELアベンジャーズアイアンマンミステリオスパイダーバーススポットマイルズマイルストムホランドマーベルレジェンドハズブロトイビズアメコミヴェノムメディコムトイスーペリアスコーピオンオクトパスドクオックフィギュア種類···アクションフィギュア性別···女素材···PVCスケール···1/12
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