ファイナルファンタジーVII プレイアーツ ハーディーデイトナ

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商品詳細
ファイナルファンタジーVIIプレイアーツハーディーデイトナのフィギュアです。●クラウドは付きません。●箱なし●写真に写っているのが全てです。●目立つキズや汚れはないです。●即購入OK#ファイナルファンタジーVIIプレイアーツクラウド＆ハーディー・デイトナ#ファイナルファンタジー7#FF7
http://narcologia.ru/goods/sucrose888640.html
http://narcologia.ru/goods/waveform284317.html
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