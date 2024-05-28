【真作】【参考】原田西畴 1829－1898 幕末-明治時代の儒者。文政12年生まれ。萩原楽亭(らくてい)の長男。叔父の萩原緑野(りょくや)にまなぶ。新井白石の「読史余論」を校訂した。明治元年伊予(いよ)(愛媛県)今治(いまばり)藩につかえる。のち太政官にはいり外交史などを編修。明治31年2月19日死去。70歳。江戸出身。名は裕。字(あざな)は公寛,好間。通称は英助。著作に「献替録」など。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は全体に多数の糊シミ、あります。表装は概ね良好です。軸先は紫檀です。 紙箱付 軸丈 縦 193cm×幅 52cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。



ファッションデザイナー 【真作】原田西畴/詩書/掛軸☆宝船☆AB-437 書 ...



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