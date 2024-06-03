【茶道具】燔師茶盌　朝日焼　先考光斎作　七十四代朝日豊斎

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十三代 先考光斎茶道を嗜んでおりました祖父が、使っていました。共箱も、経年のシミ汚れが多くあります。古いお道具ですので、ご理解をお願い致します。 宜しくお願い致します。※ご希望金額がございましたらお知らせくださいませ。#骨董品 #中古品#金継ぎ#47