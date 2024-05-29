【真作】雲洲・林丙輝/雪中山水漁師図/掛軸☆宝船☆AB-659

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【真作】【参考】雲洲・林丙輝【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の薄汚れありますが良好と言えます。表装は良好ですが、天に多少の糊シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 186cm×60cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。