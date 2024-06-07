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セルマー アルトサックス マウスピース S90 180 選定品
商品番号 E57839768215
商品名

セルマー アルトサックス マウスピース S90 180 選定品
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースセルマーS90180選定品になりますYAMAHAにて15本ほどの中から選んだ3半でも吹ける軽めの180です。サブで持っていましたが使用する機会が無いため出品します。
http://narcologia.ru/goods/stealth764076.html
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