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中国古銭　銀幣　雲南省造 光緒元寶　馬尾珠 希少 珍品 PCGS鑑定済みMS62
商品番号 P38562061275
商品名

中国古銭　銀幣　雲南省造 光緒元寶　馬尾珠 希少 珍品 PCGS鑑定済みMS62
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 37,746 円
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商品詳細

分類···銀貨ご覧頂き、誠にありがとうございます。中国銀幣　大清古銭　PCGS鑑定済みMS62雲南省造光緒元寶庫平三銭六分馬尾珠希少珍品本物保証専門家が買ってきたので、本物であることを保証します商品状態は写真から十分ご確認ください。写真に写っているものが全てです。多少誤差があると思いますのでご了承ください。画像にてご確認、ご判断の上で購入して頂きますようお願いいたします。※神経質な方はご購入をお控え下さい。^_^価格交渉歓迎いたします
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