あんスタ ぶくスタ 火山バイソン

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あんさんぶるスターズの2022年AGFにて発売された火山バイソンぬいぐるみティッシュカバーとなります。即購入可能です。こちら未使用未開封品となります。初期不良等あるかもしれません。ご了承ください。普通郵便またはらくらくメルカリ便にて発送予定です。あんスタぶくスタ三毛縞斑火山バイソン#すぷらあんすたTrickstar明星スバル氷鷹北斗衣更真緒遊木真Knights月永レオ瀬名泉朱桜司朔間凛月鳴上嵐UNDEAD朔間零羽風薫大神晃牙乙狩アドニスfine天祥院英智伏見弓弦日々樹渉姫宮桃李流星隊守沢千秋深海奏汰仙石忍高峯翠南雲鉄虎2wink葵ゆうた葵ひなたValkyrie斎宮宗影片みかEdenEveAdam巴日和乱凪砂七種茨漣ジュンALKALOID天城一彩礼瀬マヨイ風早巽白鳥藍良天城燐音HiMERU椎名ニキ桜河こはく椚章臣佐賀美陣