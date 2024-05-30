篠笛　樂人(楽人)　獅子田　７穴　 お囃子　内部朱塗り　横笛　全長：約41cm

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【サイズ】長さ41cm【素材】竹・籐【詳細】長期保管品です。当方で購入、使用していたものではないため、詳細不明です。音出しの確認は行っておりません。全体的に使用感があります。クリーニングはあくまでも簡易的に行っております。上下の籐巻きのあたりに特に落ちない汚れがあります。現状でのお渡しとなりますので、状態に敏感な方及び完全美品コレクターの方は入札をご遠慮下さい。【状態】破損や不具合は見られません。問題なくご使用いただけると思います。【注意事項】当方は専門的な知識はございませんので、細かい質問にはお答えできません。ご了承下さい。購入後のクレームは対応しかねますので、しっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備による場合は返品対応をとらせていただきます)