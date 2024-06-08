エピフォン レスポール

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商品詳細
最後までお読み下さい。状態はほぼ未使用に近い状態で、キズも無くブリッジやペグ(グローバー)などのクロームパーツもクスミなどございません。ネックの反りもなくフレットも8割残っています。ピックアップはEMG(イーエムジー)/JHJamesHetfieldSetBlackChromeに変更しております。ノイズも無くレコーディングにも適しています。専用ストライプピンに交換しております。付属品：専用ソフトケース。あくまでも中古品としてご理解頂ける方宜しくお願い致します。状態はほぼ未使用に近い状態で、キズも無くブリッジやペグ(グローバー)などのクロームパーツもクスミなどございません。ネックの反りもなくフレットも8割残っています。ピックアップはEMG(イーエムジー)/JHJamesHetfieldSetBlackChromeに変更しております。ノイズも無くレコーディングにも適しています。専用ストライプピンに交換しております。付属品：専用ソフトケース。あくまでも中古品としてご理解頂ける方宜しくお願い致します。ケースにしまう際、磨いていたボディで手を滑らさせてしまい、テーブルに当ててしまい傷をつけてしまった為、52,000円から、お値引き致しました。最後に写真添付しましてあります。
http://narcologia.ru/goods/seamless742829.html
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