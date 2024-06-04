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ソビエト現用歩兵アフガン戦争　限定生産　生産終了品　プラモデル　1/35
商品番号 B26789891413
商品名

ソビエト現用歩兵アフガン戦争　限定生産　生産終了品　プラモデル　1/35
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MODERNSOVIETINFANTRY(SOVIET-AFGHANWAR)limitededition1/35thSCALE(セット内容)アフガン戦争中のソビエト軍工兵と特殊部隊隊員7体の人形セットです。限定生産で生産終了品の超レア品です。※箱に色あせがありますが、中身は新品です。画像でご確認ください。#ジオラマ　#ダイオラマ　#プラモデル　#限定
http://narcologia.ru/goods/stepchild228652.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce382055.html
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