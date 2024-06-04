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- ソビエト現用歩兵アフガン戦争 限定生産 生産終了品 プラモデル 1/35
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商品詳細
MODERNSOVIETINFANTRY(SOVIET-AFGHANWAR)limitededition1/35thSCALE(セット内容)アフガン戦争中のソビエト軍工兵と特殊部隊隊員7体の人形セットです。限定生産で生産終了品の超レア品です。※箱に色あせがありますが、中身は新品です。画像でご確認ください。#ジオラマ #ダイオラマ #プラモデル #限定
http://narcologia.ru/goods/stepchild228652.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce382055.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln364302.html
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タミヤ ソビエト現用歩兵 アフガン戦争 スケール限定品 89779 プラモデル
タミヤ 1/35 ソビエト現用歩兵アフガン戦争 - プラモデル通信販売 ...
ミニタリー 戦車 ＞ タミヤ ＞ 1/35 ソビエト現用歩兵 アフガン戦争
タイプ > プラスチックモデルキット > 00433 1/35 ソビエト現用歩兵 ...
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