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Ｅ１９０　掛軸　大徳寺　大仙桃林　『喫茶去』　共箱　『真作』　肉筆　茶掛
商品番号 V35868184831
商品名

Ｅ１９０　掛軸　大徳寺　大仙桃林　『喫茶去』　共箱　『真作』　肉筆　茶掛
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　132cm×51cm本紙　約　35cm×48cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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