  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
商品番号 Q66952917309
商品名

テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 8,836 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

材料:カナダメイプルネックフィンガーボード:ローズウッドネック形状:Cシェイプタイプフレット厚さ:1F22.8mm12F25.7mm指板半径:9.5\"チューナー穴:10ｍｍナットbone:42ｍｍフレット:22F.ジャンボフレット仕上げ:ニトロラッカーサテン塗装色:ビンテージカラースケールの長さ:648ｍｍネックポケットエンド幅約55.7ｍｍヒール高26.9mm（中心）24.8mm（両サイド）重量　569gニトロサテンフィニッシュネックなので手にフィットし滑らかに演奏できます。見た目も良いビンテージスタイルネックで本当に気に入って頂けるオススメなネックです。
http://narcologia.ru/goods/organization387562.html
http://narcologia.ru/goods/freezer11898.html
http://narcologia.ru/goods/troupe977511.html
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスターネックネック（No120）ローステッドローズウッド ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスターネックネック（No142）ローステッドローズウッド ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスターネックネック（No142）ローステッドローズウッド ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
ストラトキャスター レフティネック（126）ローステッドローズ ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスター ギターネック（No16）ローステッドローズネイチャーカラー-
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスター レフティネック（133）ローステッドローズウッド ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスターネックネック（No120）ローステッドローズウッド ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスター　レフティネック（133）ローステッドローズウッドネイチャーカラー 玄関先迄納品
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスター レフティネック（133）ローステッドローズウッド ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスター ギターネック（No16）ローステッドローズネイチャーカラー-
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
ストラトキャスター レフティネック（126）ローステッドローズ ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
即発送可能】 テレキャスターネック ギター A-8 ローステッドローズ ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスターネック（No25）ローステッドローズウッド指板ネイチャー ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッド ...
テレキャスターネックネック（No66）ローステッドローズウッドネイチャーカラー
ストラトキャスター レフティネック（126）ローステッドローズ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru