カメックス 25th プロモ psa10 1枚

ポケモンカードカメックス25thプロモPSA101枚です。最も有名なカード鑑定機関のPSAにて、最高グレードを獲得したものとなります。OPP袋に入れ、冷暗所で厳重に保管しておりました。緩衝材で保護し、配送保証付きのゆうゆうメルカリ便で発送させて頂きます。カードの状態は鑑定機関で保証されていますが、神経質な方はカードの状態について写真をご確認の上、ご購入をお願い致します。購入後のトラブルは避けたいため、気になる事がありましたら、購入前にコメントをお願い致します。他にもポケモンカードを出品していますので、よろしければ以下のハッシュタグからご覧下さい↓#ポケカこれくしょん



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