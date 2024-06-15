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AUDIX D2 ドラム、パーカッション用マイク　ホルダー付き　3本おまとめ
商品番号 Q25469423069
商品名

AUDIX D2 ドラム、パーカッション用マイク　ホルダー付き　3本おまとめ
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラム、パーカッション等の楽器用マイク超単一指向性寸法・重量：101mm、170gソフトケース、マイクホルダー付動作確認済特にケーブル接続部分の周囲に傷があります(画像5)塗装の剥げは塗り直し済グリルには傷はありません。ケースに接着剤の汚れが若干あります。クリーニング済
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