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- AUDIX D2 ドラム、パーカッション用マイク ホルダー付き 3本おまとめ
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商品詳細
ドラム、パーカッション等の楽器用マイク超単一指向性寸法・重量：101mm、170gソフトケース、マイクホルダー付動作確認済特にケーブル接続部分の周囲に傷があります(画像5)塗装の剥げは塗り直し済グリルには傷はありません。ケースに接着剤の汚れが若干あります。クリーニング済
http://narcologia.ru/goods/update72895.html
http://narcologia.ru/goods/capitation278708.html
http://narcologia.ru/goods/response524242.html
AUDIX D2 ドラム、パーカッション用マイク ホルダー付き 3本おまとめ
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