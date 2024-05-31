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種類...カリンバ暁天さんが作られたりんごカリンバです。金欠の為出品致します。音はとても良く響きます(*ˊ˘ˋ*)サンドホールも横に空いています小さくて、とっても軽く、可愛いです♡♡大切に使って下さる方宜しくお願い致します