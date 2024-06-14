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- 藤井風 グッズ 俺のビッグバッグ 大きなトートバッグ【未使用】
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商品詳細
値下げさせて頂きました‼️藤井風新品未使用(暗所保管)*一度も袋から出していません*俺のビッグバッグ『愛も人生も刻みネギもすべて詰め込んで』サイズ(平置き)：縦525mm×横540mm/マチ上50mm・下70mm/持ち手700mm※チャック付き内ポケット有り（サイズ：縦180mm×横200#藤井風#HEHN#ライブ#ライブグッズ人気ソロアーティスト···藤井風
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