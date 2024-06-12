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- 【美品】純烈 Tシャツ
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商品詳細
【商品説明】沢山のページから当商品をご覧いただき誠にありがとうございます。こちらは2023年発売の純烈Tシャツです。コンサート会場で購入し、2.3回着用しました。サイズはフリーサイズで大きめです。目立った汚れもなく、まだまだ活躍する1枚だと思います。コンサートでの応援に着用して行ってみてはいかがでしょうか❓中古品にご理解のある方のみよろしくお願いします。
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