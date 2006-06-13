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- ルイス・フィーゴ 極美品（22/23 TOPPS FINEST UEFA）
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商品詳細
・2023年10月7日土曜日に購入。（専門店で新品のパックを購入）・開けた瞬間にスリーブへ丁寧に挿入しています。・初期傷は無し、開封後の傷は一切ありません。（光の加減で見える線はスリーブにあるものです）・インサートのTheManカード(4箱に1枚の封入率)____________________________________________#サッカー#soccer#LuísFilipeMadeiraCaeiroFigo#ポルトガル代表#バルセロナ#Barcelona#UEFAチャンピオンズリーグ#ラリーガ#コパ#レアルマドリード#RealMadrid#UEFAチャンピオンズリーグ#ラリーガ#コパ#50歳#ミッドフィルダー#MF#右利き#180cm#topps#Soccer#202223#ToppsFINESTUEFACLUBCOMPETITIONS#カード#インサートカード#THEMAN#レア#激レア
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