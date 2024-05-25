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ご当地スティッチ ストラップ36個セット
商品番号 T35712538897
商品名

ご当地スティッチ ストラップ36個セット
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 6,369 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご当地スティッチのストラップ36個セットになります。すべて未使用品になりますが5年～10年程コルクボードに飾っていた為劣化や埃等が目立つ物もあるかと思います。又、ストラップの繋ぎ目部分に錆やタグやビニールに汚れがある為ご了承下の上ご購入よろしくお願い致しますm(__)m即購入OKお値下げOKバラ売り不可#ご当地キーホルダー#スティッチキーホルダー
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